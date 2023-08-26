ما أعراض فقر الدم؟.. تعرف على طرق الوقاية منه

كتبت نهير عبد النبى

يحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو عندما لا تعمل خلايا الدم الحمراء كما ينبغي تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، و يعمل الأكسجين على تشغيل خلاياك ويمنحك الطاقة.

بدون خلايا الدم الحمراء السليمة التي تؤدي وظيفتها ، لا يحصل جسمك على الطاقة التي يحتاجها ليعمل في حين أن بعض أنواع فقر الدم قصيرة الأمد وخفيفة، يمكن أن يستمر البعض الآخر مدى الحياة إذا تركت دون علاج ، فقد تكون فقر الدم مهددة للحياة.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فأن أعراض فقر الدم هي:

-ضيق التنفس هو الشعور بأنه لا يمكنك التقاط أنفاسك أو التنفس بعمق.

-الدوخة : هذا الشعور بالدوار أو عدم الثبات على قدميك.

-سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها يحدث هذا عندما يشعر قلبك بأنه يتسابق أو يتخطى النبضات.

-صوت قصف أو "أزيز" في أذنك، هذا صوت متقطع في إحدى أذنيك قد يأتي ويذهب.

-الصداع : فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وفقر الدم الناجم عن انخفاض الهيموجلوبين قد يسبب الصداع.

-جلد شاحب أو أصفر : قد يكون لون بشرتك أفتح من المعتاد.

-ألم الصدر : قد تشعر وكأن شيئًا ما يضغط على صدرك أو يضغط عليه.

قد يولد الناس وأنواع معينة من فقر الدم أو يصابون بفقر الدم لأنهم يعانون من أمراض مزمنة معينة لكن النظام الغذائي السيئ يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وهو أكثر أشكال فقر الدم شيوعًا.

لا يمكنك منع بعض أنواع فقر الدم ، مثل فقر الدم المنجلي أو فقر الدم الانحلالي أو فقر الدم اللاتنسجي. يجب على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والذين قد يصابون بفقر الدم مراقبة أعراض فقر الدم. ويمكنك منع فقر الدم التغذوي باتباع نظام غذائي صحي.

يعتمد تشخيصك أو النتيجة المتوقعة على سبب إصابتك بفقر الدم ونوع فقر الدم لديك وما إذا كان لديك شكل حاد منه في معظم الأوقات ، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية علاج فقر الدم من خلال مساعدتك في إدارة نظامك الغذائي أو تناول الأدوية. ولكن هناك أوقات قد تكون فيها مصابًا بفقر الدم لبقية حياتك.

في حين أن بعض أنواع فقر الدم قصيرة الأمد وخفيفة ، يمكن أن يستمر البعض الآخر مدى الحياة هناك عدة طرق للمساعدة في إدارة فقر الدم ، بما في ذلك:

-اتباع نظام غذائي صحي : النظام الغذائي السيئ هو السبب الرئيسي وراء إصابة الناس بفقر الدم. اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن الأطعمة الغنية بالحديد والأطعمة الأخرى التي يجب عليك تناولها.

-شرب كمية كافية من الماء للبقاء رطبًا .

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول طرق ممارسة الرياضة بأمان.

-تجنب التعرض لمواد كيميائية معينة، قد يؤدي التعرض لبعض المعادن إلى فقر الدم الانحلالي.

-غسل يديك كثيرًا لتجنب العدوى قد ترغب أيضًا في سؤال مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن اللقاحات التي تحمي من العدوى الشائعة.

-العناية الجيدة بأسنانك والذهاب إلى طبيب الأسنان بانتظام : فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يسبب مشاكل في الأسنان.

-تتبع الأعراض الخاصة بك وإعلام مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بأي تغييرات