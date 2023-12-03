أسعار الذهب اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى مصر

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 استقرار ملحوظ، بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر، وكذلك سعر الذهب في البورصة العالمية الذي يسجل ثبات عند 2072 دولار كسعر إغلاق أسبوعي مع أجازة البورصة العالمية وتوقف التداول على الذهب.

سعر الذهب عيار 21



سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بالنسبة لعيار 21 يسجل 2800 جنيها، ويعتبر عيار 21 هو العيار الأكثر مبيعاً وتداولاً في السوق المصري، بكافة محافظات الجمهورية، وهناك عشرات الشركات تنتج مشغولات ذهب من عيار 21

سعر الذهب عيار 18



سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18 يسجل 2400 جنيها للجرام، وشهدت مبيعات المشغولات الذهب من عيار 18 رواج كبير في السنوات الثلاث الماضية، بالتزامن مع استمرار صعود الذهب وتسجيله مستويات قياسية غير مسبوقة، مما زاد من الطلب على عيار 18 بوصفه الأقل سعرًا من عيار 21.

سعر الذهب عيار 24



سعر جرام الذهب اليوم لعيار 24 يسجل 3200 جنيها للجرام، ويعتبر الذهب عيار 24 هو الأكثر تداولاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 بسبب الطلب المرتفع علي سبائك الذهب، ويعتبر عيار 24 هو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر.

وفيما يلي بيان بتطورات أسعار الذهب:

عيار 24 يسجل 3200 جنيه.

عيار 21 يسجل 2800 جنيه.

عيار 18 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 22400 جنيه.





مصنعية الذهب



يضاف على الأسعار المرصودة في السياق السابق ما يسمي سعر مصنعية الذهب، وهو التكلفة المضافة على سعر الذهب الرسمي كتكلفة تصنيع لكل قطعة مشغولة ويترواح سعر مصنعية جرام الذهب من 70 إلى 200 جنيها بحسب الشركات المنتجة للذهب وكذلك حسب الشغل في كل قطعة ذهب.