تراجع العائد على السندات الأمريكية.. كيف تأثر سوق الذهب؟

كتب - إسلام سعيد

يرتبط سوق الذهب العالمي بعدد من المؤشرات التي تساهم في تحرك الأسعار صعواً وهبوطا، ومن بينها عائد السندات الأمريكية، والذي شهد هذا الأسبوع عدة تغيرات، إذ انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لتسجل أدنى مستوى منذ 3 شهور عند 4.197%.

كما تراجع العائد على السندات الأسبوع الماضي بنسبة 6.2% وخلال شهر نوفمبر المنتهي انخفضت بنسبة 12.3% وهو ما دعم صعود الذهب لأعلى مستوى في 6 أشهر تقريبًا عند 2072 دولار.

مؤشر الدولار الأمريكي انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% وسجل أدنى مستوى منذ قرابة 4 شهور قبل أن يختتم تداولات شهر نوفمبر منخفضاً بنسبة 2.9% وهو أكبر انخفاض شهرى للدولار منذ عام كامل.

انخفاض مستويات الدولار والتراجع الكبير في العائد على السندات الحكومية الأمريكية تعد أخبار إيجابية بالنسبة للذهب الذى يرتبط بعلاقة عكسية معهم في ظل تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذى لا يقدم عائد استثمارى.