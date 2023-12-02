سعر جرام الذهب اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 يسجل 2800 جنيه لعيار 21

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بمصر، سجل الذهب اليوم استقرار فوق 2800 جنيها للعيار 21 وذلك مقابل 2820 جنيها أمس، وذلك وسط صعود مستمر للذهب في البورصة العالمية لتظل فوق 2050 دولار .

عيار 21 يسجل 2800 جنيه.

عيار 18 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 22400 جنيه.

أسعارالذهب في مصر



ارتفعت أسعار الذهب المحلي عيار 21 خلال تداولات اليوم السبت لتعود إلى المستوى 2800 جنيه للجرام وتتخطاه مسجلة أعلى مستوى اليوم عند 2820 جنيه للجرام قبل تعود إلى 2800 جنيها

يأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التذبذب خلال الأيام القليلة الماضية تحت المستوى 2800 جنيه وقد صنفت هذه التحركات على كونها تصحيح سلبي من أجل الاستعداد للصعود من جديد، وكان السبب في هذا الانخفاض هو التراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازي حيث سجل الذهب أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 2745 جنيه للجرام.

أما عن السبب الرئيسي وراء عودة سعر الذهب المحلي للارتفاع اليوم فوق المستوى 2800 جنيه للجرام فكان القفزة الكبيرة التي سجلتها سعر الأونصة في السوق العالمي، فقد ارتفعت أمس بنسبة 1.7% لتسجل أعلى مستوى منذ 7 أشهر عند 2075 دولار للأونصة.