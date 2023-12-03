اليوم السابع
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البنوك المركزية بالعالم تعزز احتياطى الذهب لديها.. التفاصيل فى 10 معلومات

الأحد، 03 ديسمبر 2023 03:00 ص
البنوك المركزية بالعالم تعزز احتياطى الذهب لديها.. التفاصيل فى 10 معلومات اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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تواصل البنوك المركزية حول العالم، الطلب على الذهب خلال عام 2023، وذلك وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، عن اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، والذى أظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك.

-أضافت البنوك المركزية 337 طنًا بالربع الثالث من 2023

-ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي حققه البنوك المركزية

 -أعلى مشتريات البنوك من الذهب كانت في الربع الثالث من عام 2022 بـ 459 طنًا.

-منذ بداية 2023 ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14%.

-بلغ إجمالي مشتريات البنوك من الذهب مستوى قياسي800 طن من الذهب منذ بداية 2023

-احتياطيات الذهب المعلن عنها من البنوك المركزية العالمية ارتفعت بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر

 - مبيعات البنوك المركزية من الذهب سجل 1 طن فقط.

- التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر بـ 2 مليار دولار

-منذ بداية العام انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6%

- إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار

 







عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

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سعر عيار 21

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سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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