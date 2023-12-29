تحويل 51 مخالفة تموينية متنوعة للنيابة في حملات على المخابز بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلي ة، حملات رقابية متفرقة، حيث تشكلت اليوم العديد من الحملات بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التموينية التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق، حيث تم المرور علي المراكز دكرنس ، بلقاس ، اجا ، مركز المنصورة.

تم المرور خلالها على عدد 45 مخبزا، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون اذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

وقامت الحملات بتحرير عدد 36 مخالفة جاءت كالآتي :1 محضرعدم وجود سجل تفتيش، 7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 53 شيكارة، 11محضر عدم مطابقة للمواصفات، 17 محضر نقص وزن مابين 9-18.

وجاءت مخالفات الاسواق بتحرير عدد 15 محضرا جاءت كالتالي : 4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، 4محاضر عدم وجود شهادة صحية، 1محضر بيع بازيد من السعر الرسمى "سجائر"، 2 محضر سلع بدون فواتير، 1محضر عدم تدوين أسعار على السلع، 3محاضر تهريب، إضافة إلي التحفظ على المضبوطات 2.5 طن دقيق بنسبه 72% – 450 كجم سكر حر- 600 علبة سجائر، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وتؤكد مديرية التموين علي إستمرار الحملات الرقابية، لردع المخالفين، وأن الدولة تسعى الى توفير كافه سبل الراحة للمواطنين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه