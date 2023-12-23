تحويل 77 مخالفة متنوعة فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، عددا من الحملات الرقابية، حيث تشكلت اليوم العديد من الحملات، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التموينية التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق، حيث تم المرور على بندرميت غمر، المنزلة، دكرنس، تمى الامديد، بلقاس، الجمالية.

تم خلالها المرور على 80 مخبزا، وذلك للتأكد من انتظام العمل وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهرى عن الانتاج، كذلك التأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

وأسفرت الحملات على المخابز عن تحرير عدد 60 مخالفة جاءت كالآتي: محضر تجميع بطاقات بعدد 81 بطاقة، ومحضر غلق بدون أذن رسمى، ومحضر عدم وجود سجل تفتيش، و7 محضر تصرف فى دقيق بقيمة 100 شيكارة، و27 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و23 محضر نقص وزن مابين (9-28. جم ).

وجاءت مخالفات الأسواق قامت الحملات بتحرير عدد (17) محضرا: 13 محضر عدم إعلان عن الاسعار، ومحضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى)، ومحضر عدم تدوين أسعار السلع، ومحضر بيع بازيد من السعر الرسمى ( سجائر)، ومحضر تقليد علامة تجارية، التحفظ على 20 كجم سكر اأبيض حر، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الدولة تسعى إلى توفير كافه سبل الراحة للمواطنين، وأن المديرية قد قامت بتغيير نظام الرقابة على المخابز بما يتوافق مع الصالح العام للمواطن والدولة، مؤكدا على إستمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين.