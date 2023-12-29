الأجهزة الأمنية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

كتب محمود عبد الراضى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ل مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن (البحيرة) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية ") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" مُتخذين من دائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (7) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات.

ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" من بينهم 5 عملاء سيئ النية- مقيمين بمحافظة البحيرة) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم (فرد محلى وعدد من الطلقات – مبلغ مالى "من متحصلات السرقة").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (5) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.