اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:24 م
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الأجهزة الأمنية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:24 م
الأجهزة الأمنية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضى

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن (البحيرة) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
 
ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية ") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" مُتخذين من دائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (7) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات.
 
ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" من بينهم 5 عملاء سيئ النية- مقيمين بمحافظة البحيرة) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم (فرد محلى وعدد من الطلقات – مبلغ مالى "من متحصلات السرقة").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (5) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 






حملات أمنية

وزارة الداخلية

مخالفات الجمارك

سرقة الهواتف




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