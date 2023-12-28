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بدء فعاليات مؤتمر وزارة التضامن لإعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:57 م
بدء فعاليات مؤتمر وزارة التضامن لإعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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بدأ منذ قليل مؤتمر وزيرة التضامن الاجتماعى، لإعلان قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م، حيث سيتم اختيار الفائزين بتأشيرات الحج عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، لاختيار عدد 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23400 متقدم، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج.
 
ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى، بعض الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصرى الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعى للسيدات دون 45 عامًا، كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوى، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوى أمراض « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.






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