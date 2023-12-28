اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 07:57 م
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فريق طبي يتمكن من استخراج سكين مطبخ من أمعاء مريض بالدقهلية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:47 م
فريق طبي يتمكن من استخراج سكين مطبخ من أمعاء مريض بالدقهلية غرفة عمليات - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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نجح فريق طبي في مستشفى المنصورة الدولي، بمحافظة الدقهلية، من استخراج سكين مطبخ كبير من داخل قولون مريض، بعدما ابتلعه عن طريق الخطأ، وذلك من خلال استخدام تقنية المنظار.
 
وأصدرت المستشفى جاء فيه: أن قسم الطوارئ استقبل حالة مريض يعاني من حالة إعياء شديدة، وبعد الفحص وعمل الأشعة تبين وجود سكين كبير داخل القولون، مما تطلب التدخل الجراحي السريع.
 
وأضاف البيان، أن السكين عبر مسافة كبيرة داخل القولون، وتبين أن استخدام المنظار قد يؤدي إلى إصابة القولون أثناء خروج الجسم الحاد، إلا أن الفريق الطبي نجح في استخراجه بحرص شديد، وذلك بعمل فتحة صغيرة حتى لا تصيب مجرى القولون أو المستقيم.
 
وضم الفريق الطبي كلا من: الدكتور إيهاب الدسوقي، والدكتور فتحي غزي، والدكتور محمد نعمان، والدكتور أحمد سرحان، وفريق تخدير وتمريض العمليات.
 
 






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