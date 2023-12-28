"صحة الشرقية" تطلق قافلة طبية مجانية بالحى 14 فى العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

أطلقت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية مجانية بالمركز الطبي بالحي الـ14 بمدينة العاشر من رمضان، والمستمرة لمدة يومي الخميس والجمعة، ذلك ضمن مبادرات الرئاسية حياة كريمة و100 يوم صحة.

وتقدم القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الأسنان، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الجراحة، القلب، الجلدية، الروماتيزم، المسالك البولية، خدمات الأشعة والتحاليل".

وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.