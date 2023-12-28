اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:16 م
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الكشف على 1081 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية بقنا

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:12 م
الكشف على 1081 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية بقنا جانب من القافلة
قنا صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بشرية بقرية الشاورية نجع حمادي شمال قنا.

وقال الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة قدمت خدماتها بالكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1081 حالة، في تخصصات الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والأطفال، والجلدية والنفسية والعصبية، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار سعيد إلى أن متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قاموا بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.

 







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