البورصة توقف التعامل على شركة "موبكو".. وتلغى كل العمليات على السهم

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التعامل على الورقة المالية مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإلغاء العروض والطلبات وإلغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية بجلسة اليوم الخميس وإلغاء الآثار المترتبة عليها.

وبررت البورصة، القرار بأنه جاء في ضوء تحركات سعرية غير مبررة على الورقة المالية مصر لإنتاج الأسمدة موبكو مما دفع البورصة لإلغاء بعض العمليات مع بداية الجلسة، وفي ضوء استمرار تحركات سعرية كبيرة وغير مبررة على الورقة المالية وتذبذبات سعرية حادة تم إلغاء العمليات حرصًا على مصلحة المتعاملين.

وكانت سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو قد ارتفع بأكثر من نسبة 500% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، ليصل سعر السهم إلى أكثر من 67 جنيهًا ليرتفع رأس المال السوقي للشركة إلى 140.3 مليار جنيه لتصبح أكبر شركة في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية بعد البنك التجاري الدولي، الذي وصلت قيمته السوقية إلى 218.9 مليار جنيه.

وكانت لجنة العمليات بالبورصة، قد قررت أمس الأربعاء، رفع الإيقاف عن سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عقب اندماجها مع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (شركة مندمجة -غير مقيدة)، على أن يكون سعر الفتح للسهم في أول يوم تداول اليوم الخميس، هو القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.