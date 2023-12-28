صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 5.6% بمنتصف التعاملات بتداولات 4مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة صعود قياسي مدفوعًا بسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة تتجاوز 500%.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.61% ليصل إلى مستوى 25718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.4% ليصل إلى مستوى 31353 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.53% ليصل إلى مستوى 10942 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 7928 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 6422 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، باع مجلس إدارة شركات كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 12 مليون سهم، 119 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 15 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 40 ألف سهم.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ومستشفى النزهة الدولي عدد 77.3 ألف سهم، 800 ألف سهم، 4039 سهم، 10 أسهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 536.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والعربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 15 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 52 ألف سهم، 120 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 1.26 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس عدد 12 مليون سهم بسعر 0.3848 جنيه بقيمة إجمالية 4.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 28.22% إلى 25.8%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، عن حصول الشركة على أمر اسناد مناقصة مشروع مقاولة جديد لإنشاء شبكة صرف صحي ومحطات رفع لتجمع قرى أبشواي بمحافظة الفيوم بقيمة تقريبية 352 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، إسناد أعمال بقيمة 348 مليون جنيه لاستكمال أعمال تنفيذ الجسر الترابي لمشروع إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة-القاهرة-الإسكندرية-العلمين-مطروح) لتصبح القيمة الإجمالية للمشروع 560 مليون جنيه بدلًا من 212 مليون جنيه.

وفي سياق آخر قالت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على المساهمة في شركة غرب المنيا للزراعات المحدودة شركة مسئولية محدودة برأس مال 100 مليون جنيه، ونسبة الشركة الدولية 40%.

وقالت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على زيادة رأس مال شركة رواج للتمويل الاستهلاكي في حدود 35 مليون جنيه يتم تحويلها إلى حساب الشركة تحت حساب زيادة رأس المال، وتحويل مبلغ 70 مليون جنيه إلى حساب شركة يو أي فاينانس دعمًا لموقف السيولة لدى الشركة مع السير في الدراسة والعرض بشأن زيادة رأس المال، وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.