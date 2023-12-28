الإعدام شنقا للمتهم بقتل عامل دليفرى بالغربية

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الرابعة، بإعدام المتهم باستدراج عامل دليفري لمنطقة نائية بقرية كفر العزيزية مركز سمنود بمحافظة المتهم بإنهاء حياة عامل ديليفري بقرية العزيزية بدائرة مركز سمنود وقتله والتخلص من الجثة بقصد السرقة، والمؤبد للمتهم الثاني.

كانت المحكمة قد احالت اوراق المتهم لفضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في اعدامه شنقا فيما نسب إليه من اتهامات، وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

كانت الاجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة لشخص مقتولا على شاطئ ترعة بزمام قرية كفر العزيزية مركز سمنود.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن الجثة لعامل دليفري مقيم بمركز زفتي، حيث قام المتهمين باستدراجه بحجة توصيل اوردر وما ان وصل لمكان تواجدهما، قاما بقتله والتخلص من الجثة، بقصد السرقة.

تم ضبط المتهمين، واحالتهما النيابة العامة للجنايات التي تداولت القصية واصدرت قرارها المتقدم.