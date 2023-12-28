اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات لسائقين وميكانيكى لاستيلائهم على كمية نحاس من جهة عملهم

الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:29 م
المشدد 10 سنوات لسائقين وميكانيكى لاستيلائهم على كمية نحاس من جهة عملهم أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " ح.م.ح" و " ه.ع.ح" و " أ.ح.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ،مع عزلهم من الوظيفة مدة لا تقل عن 3 سنوات ، وإلزام كل منهم برد مبلغ مالي قدرة مائة وثلاثون ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات ، ومعاقبة المتهم " م.ع.م" بالحبس لمدة سنة،عما أسند إليه وإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية ، لاتهام الأول حتي الثالث بالاستيلاء على مال عام ، والرابع بالاتفاق والمساعدة.
 
تعود احداث القضية المقيدة، برقم  37882 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ،بقيام المتهمين بالاستيلاء علي قطع نحاس من محل عملهم باحدي الشركات العامة .
 
تبين من التحقيقات ، أن المتهمين من الاول حتي الثالث كل من " ح.م.ح" سائق درجة ثالثة  و " ه.ع.ح" ميكانيكي ، و " أ.ح.ع" سائق ، بصفتهم موظفين عموميين بشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، استولوا بغير حق علي قطع نحاس والمملوكة لجهة عملهم من مكان تخزينها وقاموا بنقلها لمكان آخر بالشركة لتيسير إخراجها ووضعها في من الشركة بالاستعانة بالمتهم الرابع " م.ع.م" عامل ،  ، وأن قيمة تلك القطع النحاس يقدر قيمتها بمبلغ مائة وثلاثون ألف جنيه ، وتم ضبطهما ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
 
 
 
 






أخبار الإسكندرية

عقوبة الاستيلاء مال عام

عزل المتهمين

كميات نحاس

محكمة جنايات الإسكندرية

اخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة