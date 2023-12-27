مصرع 9 أشخاص شرق أستراليا بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلن مسئولون في أستراليا، اليوم الأربعاء، مصرع تسعة أشخاص في ولايتي "كوينزلاند" و"فيكتوريا" بسبب سوء الأحوال الجوية.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الشرطة الاسترالية قولها: إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم بعد أن انقلب قارب كان يحمل على متنه 11 شخصا وسط طقس سيء في خليج "موريتون" قبالة ساحل كوينزلاند الجنوبي بينما لقيت سيدة تبلغ من العمر 59 عاما مصرعهما جراء سقوط شجرة في مدينة "جولد كوست".



وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات أمس (الثلاثاء) في مدينة "بريسبان" بعد ساعات من اختفائها في مصرف لمياه الأمطار عقب أن غمرته الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، مضيفة أنه تم أيضا العثور على جثتين إحداهما لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما والأخرى لسيدة تبلغ من العمر 46 عاما في نهر "ماري" ببلدة "جيمبي".



كما عثر على جثة سيدة - لم يتم التعرف عليها بعد - في وقت متأخر من يوم أمس (الثلاثاء) بعد انحسار مياه الفيضانات المفاجئة في ولاية "فكتوريا"، بينما لقي رجل يبلغ من العمر 44 عاما مصرعه جراء انهيار جزء من منزله الريفي في منطقة "كارينجال" بالولاية ذاتها.



وقد تسببت العواصف الرعدية والرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 85 ألف شخص.