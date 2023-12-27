حصاد الوزارات.. التضامن تعلن غدا نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
فحص 2.7 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
وزارة التضامن تعلن غدا نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية
التعليم توجه بالحفاظ على سرية أسئلة الامتحانات وحفظها بأماكن مؤمنة باللجان
وزارة التعليم العالى تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت فى الفيوم
وزارة التموين: ضبط مسئول مشروع جمعيتى بالمجمعات للتلاعب فى السلع
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