اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 05:34 م
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حصاد الوزارات.. التضامن تعلن غدا نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن تعلن غدا نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

التضامن الاجتماعى

الجمعيات الاهليه

التعليم العالى

التموين

وزاره النقل



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