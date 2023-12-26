محافظ الدقهلية يعلن افتتاح مشروع الممشى السياحى بالمنصورة قريبا

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق بمنطقة الدقهلية والمهندسة منى الساعى مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، وممثلى الشركة المنفذة للمشروع.

وقال المحافظ، خالص شكرى وتقديرى للفريق كامل الوزير وزير النقل، على دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشى السياحى الجديد على النيل ليكون متنفس ترفيهى لأبناء الدقهلية والذى يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدى شركات وزارة النقل، ووجه أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الرى على دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع.

وأوضح مختار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ القطاع الأول بالكامل وجارى الانتهاء من تنفيذ القطاع الثانى حيث بلغت نسبة التنفيذ فيه 65% وافتتاح المشروع قريباً، ليكون متنفساً جديد لأبناء الدقهلية بصفة عامة ولأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة.

ووجه "المحافظ" للمقاول المنفذ للمشروع بالعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، وتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أى معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى لدخوله الخدمة لخدمة المواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الهدف من مشروع امتداد الممشى السياحى الجديد هو خلق متنفس ترفيهى لأبناء محافظة الدقهلية وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.