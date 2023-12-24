الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخطط التفصيلى لقرية طبنوها

الدقهلية شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القــرار رقـم 530 لسنة 2023، والخاص بتعديل المخطط التفصيلي لقرية طبنوها التابعة لمركز نبروة، والذي جاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانيـة المـشكلة بقـرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015.

نصت المادة الأولى على تُعـدل المخططـات التفـصيلية لقريـة طبنوهـا - مركـز نبـرو ة على النحو التالى، يتم إلغاء الشوارع أرقام (1 و 2) وإدراج الـشارع رقـم (3) بعـرض 6 أمتـار وتغيير الاستخدام من سكنى مقترح إلى ترفيهى ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعـة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشـتراطات البنائيـة والتخطيطيـة الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمـد.

وأشارت المادة الثانية يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليـا للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

والمادة الثالثة على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القـرار كـل فيمـا يخـصه ، ويعمل به من تاريخ صدوره.