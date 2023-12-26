اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يستقبل وفد مطرانية ميت غمر للتهنئة بالعام الميلادى الجديد

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 01:01 م
محافظ الدقهلية يستقبل وفد مطرانية ميت غمر للتهنئة بالعام الميلادى الجديد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وفد مطرانية ميت غمر نيابة عن الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقدوس وبلاد الشرقيه، والنائب البابوي لأبراشية المنصورة، وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

ضم الوفد كلا من القمص بوشي كامل وكيل مطرانية ميت غمر ، والقمص كرولس وديع كاهن كنيسة العذراء بكفر داود.

وقال "مختار": "كل عام والشعب المصري العظيم بكافة أطيافه وفئاته بخير"، داعياً المولي عز وجل أن يمن علي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات وأن يرفع عنها الغلاء والوباء وأن يجعلها واحة للأمن والأمان.

وأكد "المحافظ" على أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كافة المواقف ومواجهة التحديات، مشيراً إلي أن الأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد.







الدقهلية

كنيسة العذراء

السلام




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