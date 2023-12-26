محافظ أسيوط ونائب وزير الصحة يترأسان اجتماعا حول مواجهة الزيادة السكانية

أسيوط -هيثم البدرى

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها بـ 3 محافظات من بينها محافظة أسيوط للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، والوزارات والشركاء، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يولى اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومى للحد من النمو السكانى المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبلة الألفى عضو مجلس النواب ورئيس مبادرة الألف يوم الذهبية، والدكتور سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومى للسكان، والدكتور سحر يوسف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس القومى للسكان وأسامة مختار مدير عام الإدارة للتقويم بالمجلس القومى للسكان والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

كما تم عقد اجتماع المجلس الاقليمى للسكان للمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس أسقف ايبارشية أسيوط، وتوابعها وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعلى سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس الاقليمى للسكان، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، وأحمد سويفى وكيل مديرية الشباب والرياضة، وبعض القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وبعض مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، خلال كلمته أن الحديث عن القضية السكانية أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذى يضمن حق الطفل فى أن ينشأ فى مناخ عائلى سليم وحق الأم فى أن تتمتع بحياة صحية فيها دفئ أسرى وعن حق الأب أيضا فى أن يكون أسرة سليمة وبالتالى اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالى قضية وطن.

وأشار المحافظ، إلى أهمية رفع الوعى بالمشكلة السكانية موجهًا بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة مؤكدًا أن الزيادة السكانية من أهم القضايا التى تولى المحافظة لها إهتمامًا بالغًا لما لها من أثر كبير فى إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة مشيرًا إلى أهمية وعى المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأكد اللواء عصام سعد، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم فى الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتى تؤثر على جهود التنمية المستدامة التى تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة لحل مشكلة القضية السكانية ونشر الوعى بمخاطرها مضيفًا أن القضية ذات طابع حساس وخاص فلا بد من وجود مبادرات ذات رسائل قاطعة وواضحة للقضاء على المشكلة السكانية.

من جانبه أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية، والثقافية والأسرية موضحا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان، ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحى قادر على مواكبة العصر، والمشاركة فى التنمية الوطنية مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة عاجلة من خلال تكامل الخدمات بين جميع الجهات فى الدولة للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين حيث أن الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتى تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادى فى مصر لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم وكلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء فى المحافظة مؤكدًا على دور الإعلام إلى جانب المؤسسات الدينية فى إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم فى تحقيق التنمية التى تسعى إليها الدولة.

وأشار الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان، إلى أن أهم مقومات النجاح فى هذا الملف هو تحقيق اللامركزية فى كل المحافظات ليكون الملف مناسب للمحافظة التى سيطبق بها وتبنى أساليب جديدة وعمل تقييم طول الوقت وسكون التقييم شهرى لتلافى كافة الملاحظات وتحقيق التكامل وتضافر جهود كافة الجهات لتحقيق الهدف وهو تنمية الأسرة.

بينما استعرضت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأسياسية بوزارة الصحة الأنشطة التى ستتم خلال خطة الرعاية الصحية الأسياسية، وتقديم خدمات فيها عدالة بجميع القرى واستهداف قطاع الأم والطفل والمراهقين وكبار السن منوهة إلى إطلاق مبادرة لعمل عيادات للشباب والمراهقين تعمل أيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل اسبوع بعد تحديد القرى التى بها مؤشرات عالية مشيرة إلى أنه تم تطوير 1004 مركز طبى فى الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية لقتديم هذه الخدمة.

من جانبه أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بتنظيم الأسرة أن الهدف الأسياسى من هذه الجلسة هو تنفيذ خطة عاجلة سيتم تنفيذها فى 3 محافظات هى أسيوط والغربية ومرسى مطروح وتكون نتائجها خلال سنة من خلال التكامل بين جميع الوزارات والهيئات والجامعات للوصول إلى الأسر المستهدفة وتغيير المفاهيم والدخول بمداخل وأفكار جديدة لرفع جودة الخدمة وتوفير كافة المقومات لتنمية الأسرة.

ومن جانبها قامت الدكتورة عبلة الألفى عضو مجلس النواب، ورئيس مبادرة الألف يوم الذهبية بعرض توضيحى لعمل المبادرة والتى تستهدف الحد من الولادة القيصرية التى مازالت تسجل معدلات مرتفعة مقارنة لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعى المجتمعى بأهمية وأساليب الرعاية المثلى للطفولة المبكرة من أجل تحسين نتائج الرعاية الصحية وتحسين الخصائص السكانية ومواجهة التقاليد والسلوكيات المجتمعية غير الملائمة مثل الزواج المبكر والحمل المتعاقب وكذلك زواج الأقارب فضلا عن تقديم مشورة مابعد الزواج للحفاظ على سلامة الزواج وبناء أسرة قوية.

فيما تحدثت الدكتورة سحر يوسف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس القومى للسكان عن التشبيك مع الوزارات لخدمة القضية السكانية وعلى سبيل المثال عمالة الأطفال وأهمية مواجهتها من خلال التدخلات مع وزارة العمل وتكثيف حملات التفتيش وكذلك التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برنامج تكافل الذى يواجه التسرب من التعليم للحصول على الدعم وكذلك وزارة الصناعة وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى الأسرة والمجتمع منوهة إلى أنه سيتم إطلاق منهج محو الأمية السكانى فضلا عن تضمين مناهج التعليم الجامعى عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.

وفى نهاية الاجتماع تم فتح حوار بين كافة الشركاء فى المجلس الاقليمى للسكان كما تبادل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، درعى المحافظة، والمجلس القومى للسكان تقديرًا لجهودهم فى مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.