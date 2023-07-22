محافظ أسيوط يعلن دعمه الكامل لبرامج وفعاليات مواجهة زيادة السكان.. التفاصيل

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن دعمه الكامل، لبرامج وفعاليات مواجهة الزيادة السكانية والتى تنفذها منطقة الدعوة والإعلام الدينى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعى والهيئة العامة للاستعلامات و وحدة السكان بالمحافظة وبيت العائلة المصرية بأسيوط " تحت رعاية ودعم فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والاهتمام الذي يوليه بهذا الشأن ووفقًا للاستراتيجية القومية للسكان ورؤية مصر 2030 .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تنظيم العديد من لقاءات التوعية بخطورة الزيادة السكانية والحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، حيث تم تنفيذ اربع فعاليات بـ أسيوط الجديدة وبنى زيد والواسطى ومدينة الفتح بمركز ومدينة الفتح بحضور عبد الرؤوف النمر رئيس المركز ، كما تم تنظيم عدة فعاليات بمركز ديروط بمشاركة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ، وفيالقوصية حضر اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ،فى عدة فعاليات بقرى المركز وبقرية موشا بمركز اسيوط بحضور رفعت هيكل رئيس القرية وباشراف حسنى درويش رئيس المركز ،وممثلى الاوقاف والمجلس القومى للمراة كما شارك في هذه الفعاليات وعاظ وواعظات الازهر الشريف موضحين الرأى الشرعي فى هذه القضية وبيان الفرق بين مفهوم التنظيم والتحديد والتعقيم والاجهاض إضافة الي حديثهم عن أهمية نوعية المقبلين على الزواج ومعرفة حقوق كل من الزوجين على الآخر ومعرفة حقوق الابناء وبحضور ممثلى المجلس القومي للمرأة والقومي للسكان والهيئة العامة للاستعلامات ووحدة السكان بالمحافظة ومديرية الصحة والسكان بأسيوط .

وأكد محافظ أسيوط ،على الجهود التى تبذلها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحد من الزيادة السكانية ومواجهة اثارها السلبية وتكثيف برامج التوعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن برامج مواجهة الزيادة السكانية تمثل قوة داعمة مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للأرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة وانجاب الذكور تلك السلوكيات التي تسلب الطفولة حقوقها وتعرض الأسر لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم ، مناشدًا كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود لدور الإعلام في تنفيذ برامج ودعم جهود مواجهة الزيادة السكانية، وزيادة قوافل تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وورصد المشكلات والظواهر السلبية المترتبة على الزيادة السكانية وايجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات وتفعيل لجان السكان بالمراكز والاحياء .

وقال الشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة والاعلام الدينى وأمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط ، إنه يجرى تنفيذ 52 لقاء على مستوى المراكز والاحياء للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وسبل مواجهتها والحد من تلك الزيادة وتشمل اللقاءات توعية دينية وطبية واجتماعية والتوعية بخطورة الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع الأسيوطي (القضية السكانية ، تفشي الطلاق ، المخدرات والإدمان ) بحضور ممثلى كافة الجهات الشريكة وممثلى منطقة الوعظ والاعلام الدينى موضحاً أن الهدف من مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والقوافل الدعوية هو النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030.