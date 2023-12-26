محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بدراو

أسوان- صلاح المسن

واصلت وحدة حياة كريمة جولاتها الميدانية، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية بنبان بمركز دراو، والتى يتبعها 21 قرية فرعية ونجع بإجمالى 31 ألف مواطن، تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجولات للمتابعة الميدانية وتذليل العقبات لدفع معدلات الإنجاز ورفع نسب التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد فى "تصريحات صحفية" أن مشروع الصرف الصحى ببنان يضم إنشاء محطة للمعالجة بطاقة إستيعابية تبلغ من 7 إلى 10 ألآف م3 / يوم حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 25 %، فيما جارى تنفيذ خطوط الإنحدار والطرد بطول 8 كم وبنسبة 50%، لافتاً إلى أن المشروع يضم أيضاً إنشاء 6 محطات رفع تم تحديد مواقعها وجارى استخراج قرارات التخصيص اللازمة للبدء فى تنفيذها فى قرى بنبان بحرى وقبلى والرقبة والرقبة الفوقانية والحجازية.

بالإضافة إلى قرية الشيخ فضل، كما أشار السكرتير العام المساعد إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على ضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية لتلافى جميع الملاحظات المرصودة وضمان رفع نسب الإنجاز والإنتهاء من المشروع فى مواعيده المحددة، علاوة على الالتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء ومخلفات البناء وتسوية أعمال الحفر ، مع إعادة الشئ لأصله من أجل حماية وسلامة الأهالى وتيسير الحركة المرورية فى محيط مواقع العمل بالشكل المطلوب.