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حياة كريمة بأسوان.. معدلات تنفيذ مرتفعة بقرى توشكى وإنهاء المجمعات الخدمية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 11:00 م
حياة كريمة بأسوان.. معدلات تنفيذ مرتفعة بقرى توشكى وإنهاء المجمعات الخدمية مشروعات المبادرة الرئاسية
أسوان- صلاح المسن

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى محافظة أسوان، تستهدف المبادرة الرئاسية 39 وحدة محلية قروية رئيسية و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية

ومن القرى المدرجة سبع قرى فرعية ونجوع وتوابع، تابعة لمجلس قروى أبو سمبل، بمركز نصر النوبة تجرى بها حوالى 28 مشروع متنوع يستفيد منها 13 ألف و273 مواطن تم الانتهاء من 14 مشروعا بنسبة 100% وهى تضم مشروعات إنشاء المجمعين الخدمى والزراعى والسوق الأسبوعى، بجانب إنشاء عدد من الكبارى المنشأة على الترع، وأيضاً عدد من مشروعات الإحلال والتجديد الكلى والجزئى بالمدارس، علاوة على مشروعات لرفع كفاءة وتطوير خطوط وشبكات الكهرباء، كما أن هناك 6 مشروعات تراوحت نسب التنفيذ فيها مابين 90 إلى 99% وهى تضم مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة ونقطة إسعاف قسطل ومركز شباب توشكى شرق، بجانب مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب وجارى تكثيف الأعمال للوصول بنسب التنفيذ فيها إلى 100% بنهاية الشهر الجارى، بالإضافة إلى أن هناك 8 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها ما بين 42% إلى 75% وهى تضم مشروعات إنشاء مدرسة أبو سمبل الابتدائية، فضلاً عن مشروعات خاصة بالصرف الصحى.

كما تشمل مشروعات حياة كريمة بقرى ونجوع أبو سمبل بمركز نصر النوبة مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، والسوق الأسبوعى، ووحدة الإسعاف، ومدرسة قسطل الابتدائية ومدرسة أبو سمبل شرق بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مركز شباب توماس وعافية، ومركز شباب توشكى غرب، علاوة على مشروع إنشاء نادى أبو سمبل الرياضى وإنشاء محطة الرفع بتوماس ومشروعات إنشاء كوبرى زراعات أبوسمبل، ومشروع مد خطوط وشبكات الصرف الصحى بقسطل، فضلاً عن مشروع إنشاء محطة الرفع بقسطل، وإنشاء كوبرى زراعات توشكى، ومشروع مد الوصلات المنزلية بقريتى توشكى وأبو سمبل.

جدير بالذكر أن مركز نصر النوبة، من المراكز المدرجة حيث يتم تنفيذ حزمة من المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام من إجمالى 313 مشروع بتكلفة 3.3 مليار جنيه تخدم حوالى 150 ألف نسمة بمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها، تشمل الجهود مشروعات الإدارة المحلية، ومشروعات البنية الأساسية ومجمعات وورش صناعية للشباب، ومشروعات ضخمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتجديد شبكات الكهرباء وغيرها كما دبت الروح فى قطاع الشباب والرياضة. ودخلت قرى مركز نصر النوبة، عهد جديد فى المنشآت الرياضية من خلال تطوير وبناء معسكرات ومراكز شباب وصالات متطورة، يأتى ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب باعتباره وقود الحاضر، وأمل المستقبل.

 

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مشروعات بربوع قري ونجوع أسوان

 

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سلسلة الإنجازات تتوالي

 

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جانب من المشروعات

 

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خطوات واسعة لمشروعات المبادرة بالقري

 

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 مشروعات حيوية

 

 







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