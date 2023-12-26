اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 04:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قطع المياه 12 ساعة عن مدينة الفيوم بأكملها وعدد من المناطق اليوم

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 03:00 ص
قطع المياه 12 ساعة عن مدينة الفيوم بأكملها وعدد من المناطق اليوم انقطاع المياه
الفيوم رباب الجالي

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أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، انقطاع المياه اليوم الثلاثاء، نظرا لأعمال الصيانة، لمحطة العزب الجديدة المرحلة الاولي، وإصلاح 3 نقاط علي خط الطرد قطر 1000 مم، بعزبة عليوة وخلف مصنع الغزل بطريق بني سويف، وتحويل خط 500 مم بشارع مصطفي كامل بمدينة الفيوم، مما يستلزم قطع المياه 12 ساعة اليوم اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

والمناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي مدينة الفيوم بجميع أحياءها، وجميع قرى مركز الفيوم ماعدا قريتي سيلا ومناشي، الخطيب وتوابعهم، ومركز ومدينة اطسا بالكامل ماعدا قري تطون وقصر الباسل والغرق والحجر وتوابعهما.

كما تنقطع المياه بقرية العلميين وطوبهار والنصارية وتوابعهم، ومطرطارس والمعالي وجرفس وأبو عيطة وتوابعهم، والعزلة والحامولي والشواشنة وتوابعهم، وجبلة وكفر محفوظ ودار السلام والمعصرة،

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