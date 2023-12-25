زراعة 162 ألف فدان بمحصول القمح فى محافظة الفيوم.. اعرف التفاصيل

أكد المهندس مصطفى راشد وكيل، وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم أنه تمت زراعة 162 ألف فدان بمحصول القمح فى المحافظة، مشيرًا إلى أن النسبة تجاوزت 82% من المستهدف لها فيما يخص المحصول، والتى حددتها الوزارة بـ185 ألف فدان، مشيرًا إلى أنهم قادورن على الوصول لإجمالى المساحة المقررة، وتحقيق الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

أضاف راشد أن سعر الضمان الذى تم تحديده لتوريد حصاد محصول القمح لهذا الموسم، والمقدر ب 1600 جنيهًا للإردب، سعر استرشادي، فيما سيتم التعامل وقت التوريد وفقًا للأسعار العالمية، مع عدم الالتزام بالسعر المعلن، حال هبوط أسعار التداول بالبورصات.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قد أكد فى تصريحات سابقة له أن الدولة حينما تتسلم القمح من الفلاحين بالاسعار العادلة تقوم بإعادته مرة أخرى إلى المواطنين فى صورة رغيف مدعم بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تحث مزارعى القمح، على أهمية توريد المحصول، فى ظل المزايا التى تمنحها الدولة لمزارعى القمح، وتشجيعهم من أجل التوريد، وزيادة سعر توريد المحصول، بما يساهم فى زيادة دخل المزارعين.