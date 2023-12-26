اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الجنيه الذهب الآن فى مصر يسجل 26 ألف جنيه بالمصنعية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:18 ص
سعر الجنيه الذهب الآن فى مصر يسجل 26 ألف جنيه بالمصنعية الجنيه الذهب- أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب بالسوق المصرى، وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في الصاغة 25760 جنيها بدون إضافة مصنعية، في حين يبلغ سعر الجنيه الذهب بالمصنعية 26 ألف جنيه الآن وقت صياغة هذه السطور.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من الذهب عيار 21 ويتم احتساب سعر الجنيه الذهب بضرب سعر الجرام من عيار 21 في الرقم 8 وهو وزن الجنيه الذهب وتكون النتيجة هي سعر الجنيه بدون مصنعية.

ويبلغ متوسط سعر مصنعية الجنيه الذهب في السوق الآن بين 250 إلى 400 جنيه وتكون المصنعية الأعلى للجنيه الذهب المغلف في حين تكون المصنعية الأقل لسعر الجنيه الذهب بدون الغلاف.

 







الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب

اسعار الجنيه الذهب

الجنيه الذهب اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة