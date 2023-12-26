سعر الجنيه الذهب الآن فى مصر يسجل 26 ألف جنيه بالمصنعية

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب بالسوق المصرى، وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في الصاغة 25760 جنيها بدون إضافة مصنعية، في حين يبلغ سعر الجنيه الذهب بالمصنعية 26 ألف جنيه الآن وقت صياغة هذه السطور.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من الذهب عيار 21 ويتم احتساب سعر الجنيه الذهب بضرب سعر الجرام من عيار 21 في الرقم 8 وهو وزن الجنيه الذهب وتكون النتيجة هي سعر الجنيه بدون مصنعية.

ويبلغ متوسط سعر مصنعية الجنيه الذهب في السوق الآن بين 250 إلى 400 جنيه وتكون المصنعية الأعلى للجنيه الذهب المغلف في حين تكون المصنعية الأقل لسعر الجنيه الذهب بدون الغلاف.