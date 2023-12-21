اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب يسجل 23880 جنيها بدون إضافة مصنعية

الخميس، 21 ديسمبر 2023 08:00 ص
سعر الجنيه الذهب يسجل 23880 جنيها بدون إضافة مصنعية الجنيه الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث فى سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم الخميس مستهل تعاملات اليوم مسجلاً أكثر من 23880 جنيها بدون إضافة مصنعية لأول مرة في مصر.
 
يشار الي أن أسعار الذهب سجلت تغيرات عدة علي مدار الأيام القليلة الماضية ليرتفع جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهبية عند 2985 جنيها بدون مصنعية وهو مستوي تاريخي في مصر.
 
وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن فى السوق المصرى 23880 جنيها، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين 250 إلي 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلف أو لا.
 
 
 
 
 






الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب

أسعار الجنيه الذهب




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