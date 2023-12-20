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سعر الذهب مستهل تعاملات الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 2950 جنيها للجرام

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:10 ص
سعر الذهب مستهل تعاملات الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 2950 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 تسجيل مستويات 2950 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية أو رسوم، وجاء ارتفاع الذهب في مصر على خلفية زيادة الطلب على الذهب في الأسواق على السبائك والعملات الذهب.

أسعار الذهب في مصر: 

عيار 24 يسجل 3377 جنيها.

عيار 21 يسجل 2950 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2533 جنيها.
 
الجنيه الذهب 23640 جنيها.

توقعات أسعار الذهب العالمية  

سيطر التذبذب والتحركات العرضية الضعيفة على أسعار الذهب خلال جلسة أمس الثلاثاء وذلك في ظل ضعف أحجام التداول في الأسواق المالية بسبب موسم العطلات، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي قللت من تأثير توقعات الفيدرالي لخفض الفائدة على الأسواق. 

ويستمر سعر الذهب المحلي في التذبذب عند أعلى مستوى تاريخي سجله وذلك في ظل استمرار الدعم في الأسواق سواء من سعر صرف الدولار وتماسك سعر الأونصة العالمية التي تحافظ على مكاسبها. 
 
تستمر تداولات سعر الأونصة العالمية فوق مستوى الدعم 2015 دولار للأونصة في نطاق عرضي ضعيف بسبب ضعف أحجام التداول، ولكن يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على تحركات الذهب، واختراق هذه المنطقة يفتح الطريق إلى منطقة 2040 – 2050 دولارا للأونصة. 






أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب

أسعار السبائك الذهب في مصر

أسعار السبائك الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم

أسعار سبيكة الذهب 5 جرام

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