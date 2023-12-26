زيادة معدلات الحركة السياحية ضمن لقاء محافظ أسوان بسفير دولة بلجيكا

أسوان- صلاح المسن

أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة بلجيكا في مصر فرانسوا كورنيه، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

وخلال اللقاء استعرض محافظ أسوان المقومات الاقتصادية والسياحية والإستثمارية التى تتميز بها عروس المشاتى فى ظل التنوع الفريد فى الثروات التعدينية والمحجرية ومصادر الطاقة والأنماط السياحية، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات بين دولتى مصر وبلجيكا ، وهو ما تجسد فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للدولة البلجيكية ، ولقاؤه بالملك فيليب ليوبولد ليعكس ذلك الترابط والتوافق بين البلدين فى كافة المجالات باعتبارهما محبين للسلام.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى التنسيق لزيادة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة بتوقيع إتفاقية تؤامة مع إحدى المدن البلجيكية، وزيادة معدلات الحركة السياحية ، وخاصة خلال فصل الشتاء للإستمتاع بالمقومات العديدة ، والبانوراما الجمالية التى أصبحت عليها أسوان ، والتعرف على ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من إنجازات متتالية على أرضها من خلال تنفيذ مشروعات غير مسبوقة في المبادرات الرئاسية كحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى مما ساهم في حصول أسوان على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية، فيما قدم سفير دولة بلجيكا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال ، وإطلاعه على كافة المقومات التي تمتلكها هذه المحافظة .

مؤكداً على أن مصر دولة منفتحة على العالم ولديها حضارة وتاريخ، وهى تعتبر دولة صديقة وتهتم بترسيخ الإستقرار، ونكن لها كل التقدير والاحترام، ولها دور هام فى الشرق الأوسط، وفى نهاية اللقاء قدم محافظ أسوان درع المحافظة للسفير البلجيكى تقديراً وإعتزازاً لعلاقات الصداقة بين الجانبين.