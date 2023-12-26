رئيس جامعة المنصورة الجديدة يفتتح معرض الأنشطة الطلابية للفصل الدراسى الأول

الدقهلية - محمدالحبشي

افتتح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، معرض الأنشطة الطلابية بكلية التمريض جامعة المنصورة الجديدة، وحضور الدكتورة هالة المرصفاوى عميد كلية الطب، وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث قام الطلاب بعرض أنشطتهم التعليمية بالمعرض وشارك فى تنظيم فاعليات اليوم طلاب أسرة من أجل مصر بالكلية.

وتم افتتاح فاعليات كلية التمريض اليوم باستقبال الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، والذي قام بدوره برفقة عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بتفقد المشاريع الخاصة بالطلبة والتي تعكس مستوى جودة العملية التعليمية من حيث تطبيق الجانب النظرى والعملى وتعلم المهارات الأساسية والتكامل فيما بينها،وقد تم تقييم مشاريع مواد الكليه التي تواكب احدث النظم العالمية بكليات التمريض ، حيث انه تم تقييم اكثر من 30 مشروعا في مقررات التقييم الصحى وتمريض البالغين، وقدمت المشاريع نماذج رائعه في مجال التمريض وتم تقييم المشاريع المعروضة بواسطة معالى رئيس الجامعة وعميد الكلية و السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية كذلك تم التقاط صور تذكارية للدفعة الاولى لكلية التمريض بجامعة المنصورة الجديدة.