رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسى الأول

الدقهلية - محمدالحبشي

شهد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين بالجامعة، للفصل الدراسي الأول 2023 / 2024، وقد نظم الاحتفال اتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية، هذا وقد أقيم الحفل بحضور عبد الله جاد، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وقد افتتح الحفل بالسلام الجمهوري، والوقوف دقيقة حداد على شهدائنا في فلسطين، ثم تلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، وأعقب ذلك عرض فيلم وثائقي يستعرض نشأة جامعة المنصورة الجديدة، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة المنصورة الجديدة، العام السابق، أعقبه عرض نشاط الطلاب بالجامعة خلال العام الدراسي 2023 /2024 من خلال فيديو من إعداد اتحاد طلاب جامعة المنصورة الجديدة، وعرض ما قدمته قيادة الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، من اهتمام بالأنشطة الطلابية بدأت بإنشاء ملاعب رياضية وإدارة، وتنظيم الحفلات، وتنظيم المسابقات الرياضية المختلفة بالجامعة من دوري كرة قدم على مستوى الكليات، ومسابقات وتنس طاولة وشطرنج مصارعة ذراعين الدارتس على مستوى الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته خلال الحفل، على حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وأيضًا تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتى المجالات، نظراً لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز .

وأوضح الخولي، أنه تم تكريم 124 طالبًا وطالبة من المتميزين في الأنشطة المختلفة، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة، حتى يتسنّى لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم على تحمل المسئولية والثقة بالنفس، لافتاً إلى أن التكريم شمل أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب المشاركين في فعاليات الأنشطة الطلابية، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في عدد من المجالات مثل: النشاط الرياضي والطلاب المثاليين للعام الجامعي، والأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها.

واختتم رئيس الجامعة حفل الانشطة الطلابية بتكريم اربعة اسر طلابية / اسرة صناع التغيير ، اسرة فريق القلب ، اسرة روح الشرق ، اسرة قضايا.