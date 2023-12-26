الحبس سنة لمتهم لسرقته سلسلة ذهب من ربة منزل فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "ع.م.س" بالحبس مع الشغل سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بواقعة سرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 21472 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بسرقة قلادة ذهبية من رقبتها بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال سير المجنى عليها "م.م.ع" ربة منزل، بالطريق العام، فؤجئت بالمتهم "ع.م.س" مدير بشركة، يترجل من سيارة لا تحمل لوحات معدنية، وقام بنزع قلادتين ذهب من عنقها، وعاد إلي السيارة، فلاحقته المجني عليها لمحاولة منعه من الفرار، وتمكنت من استعادة أحدي القلادتين من يده ،وفر هاربا بالأخري بعد أن طرحها أرضا، وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت مباحث القسم من ضبطه وبعرضه علي النيابة أقر بارتكاب الواقعة ، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.