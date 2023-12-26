الإعدام لنجار بتهمة قتل آخر بسبب فرض السيطرة فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم " م.ا.ا"، وبإجماع الأراء بالإعدام شنقا، عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالقتل العمد.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19681 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه داخل حجز القسم .

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم " م.ا.ا" نجار، بقتل المجني عليه " ع.ص.م" مع سبق الاصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية علي الثأر منه لخلاف وشجار سابق وقمع بينهم، وعقد العزم علي إزهاق روحه، فأتاه يتلصص من ظهره مختلسا لسلاح أبيض من طي ملابسه، وهم بمباغته به بطعنه في مقدمة الصدر أفقده القدرة علي المقاومة، وتولي بالتعدي عليه بطعنتين بأماكن متفرقة في جسده مستخدما في ذلك نصل معدني مدبب الحافة.

وكشفت التحقيقات، أنه علي إثر مشادة مساء اليوم السابق للواقعة فيما بين المتوفي والمتهم بسبب تحصل المتوفي علي سكين كانت بحوزة المتهم، لفرض سطوته علي المودعين بغرفة الحجز لرغبته في الحصول علي لقب كبير الحجز، ورفض المتوفي رده إليه خشية إستخدام المتهم له، ونشب بينهما شجار، فقام المتهم باستغلال انشغال المحجوزين بشجار بينهم ،واختلس السلاح من طيات ملابس المتوفي الذي كان يقف أمام الباب وطعنه به، وعند تدخل أحد المحجوزين تعدي عليه وسقط المتوفي أرضا، وتوفي متأثرا بإصابته ، وتبين من شهادة واقع الجدول أن المتهم محبوس علي ذمة القضية رقم 30813 لسنة 2021 بتهمه القتل ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها.