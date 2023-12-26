اليوم السابع
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أحمد كريمة: أبراج الحظ وفتح الكوتشينة وقراءة الفنجان كلام فارغ وخرافات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:26 ص
أحمد كريمة: أبراج الحظ وفتح الكوتشينة وقراءة الفنجان كلام فارغ وخرافات الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الماضي أصبح معروفا وعالم الغيب لا يعلمه إلا الله، موضحا أن الله سبحانه وتعالى استأثر بخمس أشياء لا يعلمها غيره وذكرها في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).
 
وأضاف أحمد كريمة، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج ما كان عليه البشر قبل نبوته وكانوا يذهبون إلى الكهان الذين كانوا يدعون بعلم الغيب، مؤكدا أنه من الثوابت والقطعيات والمعلوم من الدين تحريم ممارسة أو تصديق من يدعي علم الغيب ويندرج فيها تصديق أبراج حظ اليوم وفتح الكوتشينة وقراءة الفنجان.
 
وتابع: "في ناس تستهويها هذه الأمور التي تدعي علم الغيب وهذا الكلام الذي لا يوصف إلا بالفارغ، وكل هذا خرافات والاسلام نزل من السماء وجعل اتخاذ الأسباب وربنا أعطانا منهج ايماني رائع ومحكم نسير عليه".
 






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