متحور كورونا الجديد.. تعرف الأعراض الأكثر شيوعًا لـ jn.1

كتبت فاطمة ياسر

ذكرت أحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن متغير كورونا " JN.1" يسبب مخاوف لارتفاع حالات الإصابة به فى الفترة الأخيرة، وذلك وفقًا لموقع timesofindia.

وأكد التقرير، أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن متغيرJN.1 يعد أكثر قابلية للانتقال، ويحذر من أن فيروس كورونا لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل كبار السن والرضع والأشخاص الذين يعانون من إعاقات معينة وظروف صحية كامنة.

أعراض متغير jn.1 الأكثر شيوعًا

تظل أعراض متغير JN.1 كما هي مثل المتغيرات الأخرى، وهي:

-الحمى أو القشعريرة.

-السعال.

-التهاب الحلق.

-احتقان أو سيلان الأنف.

-الصداع.

-آلام العضلات.

-صعوبة التنفس.

-التعب.

-فقدان لحاسة التذوق أو الشم.

-عدم التركيز.

-اضطراب المعدة.

-الإسهال الخفيف والقيء.

​نصائح للوقاية من متغير كورونا الجديد

وقدم التقرير، أبرز النصائح للحماية والوقاية من الإصابة بمتغير كورونا الجديد "jn.1"، ومنها:

-ارتدِ الأقنعة " الكمامة" في الأماكن المزدحمة ، خاصة إذا لم تحصل على التطعيمات أو في المناطق التي ترتفع فيها معدلات انتقال العدوى.

-غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين.

-حافظ على التباعد الجسدي عن الآخرين، خاصة في الأماكن المزدحمة.

-ابق على اطلاع دائم بالإرشادات واتبع توصيات الصحة العامة.

-تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

-إذا ظهرت عليك الأعراض، ابق في المنزل واطلب المشورة الطبية.