القيء وكورونا.. أعراض يجب أن تعرفها لاكتشاف الإصابة بالفيروس

كتبت فاطمة خليل

يربط كثير من الناس بين فيروس كورونا وأعراض الجهاز التنفسي، ولا يربطون بين الفيروس التاجى وأعراض الجهاز الهضمى ومنها القيء، الذى يعتبر أحد العلامات المبكرة للمرض، إلى جانب أعراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الإسهال وآلام البطن، في هذا التقرير نتعرف على كيف تكتشف القئ والغثيان كأحد أعراض كورونا، بحسب موقع "very well health".

القيء وفيروس كورونا.. الأعراض التي يجب معرفتها

أظهرت الدراسات أن أعراض الجهاز الهضمي أكثر شيوعًا مع كورونا مما قد يعتقده البعض.

وأفادت دراسة في المركز الطبي بجامعة راش الأمريكية أن أكثر من 1 من كل 5 أشخاص مصابين بكورونا (22.4%) لديهم أعراض الجهاز الهضمي كأول علامة على الإصابة بالفيروس

أعراض الجهاز الهضمي حسب تكرارها مع كورونا هي:

-الإسهال (69.9%)

-الغثيان والقيء (61.7%)

-آلام البطن (25.2%)

علاوة على ذلك، كان 1 من كل 3 يعاني من أكثر من واحد من هذه الأعراض، و1 من كل 10 يعاني من الأعراض الثلاثة جميعها.

في حوالي 3% من الحالات، قد يعاني الشخص المصاب بفيروس كورونا من أعراض الجهاز الهضمي مثل القيء والإسهال وفقدان الشهية ولا يعاني من أي أعراض تنفسية على الإطلاق.

تشمل أعراض الجهاز الهضمي الأقل شيوعًا والمرتبطة بفيروس كورونا ما يلي:

-التجشؤ

- ارتجاع المرئ

حرقة في المعدة

نزيف الجهاز الهضمي

كيف تفرق بين كورونا و أنفلونزا المعدة؟

من السهل الخلط بين أعراض الجهاز الهضمي لفيروس كورونا وبين حالات مثل التهاب المعدة والأمعاء (أنفلونزا المعدة) والتسمم الغذائي.

الفرق الرئيسي هو أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يميلون أيضًا إلى ظهور أعراض "كلاسيكية" للعدوى، مثل الحمى والقشعريرة والسعال الجاف والتهاب الحلق وألم عضلي وفقدان حاسة الشم والتذوق وضيق التنفس.

كيف تفرق بين كورونا والأنفلونزا؟

بشكل عام، فإن أعراض الجهاز الهضمي لكورونا، مثل القيء، ستسبق أعراض الجهاز التنفسي بعدة أيام بعد ذلك، يمكن أن تختلف مدة القيء، حيث تستمر بعض الحالات لمدة تصل إلى سبعة أيام وقد تستمر حالات أخرى لمدة يوم واحد فقط. أو بضعة أيام.

ومع ذلك، فإن أعراض الجهاز الهضمي لكورونا ليست دائمًا قصيرة الأمد. الأشخاص الذين يعانون من كورونا طويل الأمد - والذي يُعرف بأعراض كورونا التي تستمر لأكثر من 12 أسبوعًا بعد زوال العدوى - غالبًا ما يعانون من الإسهال المستمر وآلام البطن والقيء وأعراض أخرى.

علاج القيء المرتبط بفيروس كورونا

لا توجد طرق محددة لعلاج أعراض الجهاز الهضمي لكورونا، وبالنسبة للعدوى الخفيفة بكورونا، يركز العلاج على إدارة الأعراض في المنزل.

بالنسبة للغثيان والقيء، قد ينصح بما يلي:

-شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

-تناول الأطعمة الخفيفة، وابتعد عن الأطعمة الحارة أو المالحة أو الدهنية

-تناول وجبات صغيرة كثيرة بدلاً من ثلاث وجبات في اليوم

-تجنب الروائح القوية التي قد تسبب الغثيان والقيء.

- الزنجبيل للمساعدة في تخفيف الغثيان.

في حالات القيء الشديدة، قد يلزم إعطاء السوائل الوريدية في المستشفى لتعويض السوائل والمعادن المفقودة.

يمكن أيضًا إعطاء الأدوية المضادة للقيء المستخدمة لتخفيف الغثيان والقيء.