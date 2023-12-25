أخبار 24 ساعة.. الصحة: القيادة السياسية حريصة على توطين صناعة اللقاحات بمصر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنا للصم بقداس العيد
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم
محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
الصحة: القيادة السياسية حريصة على توطين صناعة اللقاحات في مصر
رئيس جامعة الأزهر يدعو الفنانين إلى التقاط الصور الجمالية الموجودة في القرآن
وزير العمل يوجه بسرعة إطلاق منصة إلكترونية "للعمالة غير المنتظمة"
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