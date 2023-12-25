اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. الصحة: القيادة السياسية حريصة على توطين صناعة اللقاحات بمصر

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: القيادة السياسية حريصة على توطين صناعة اللقاحات بمصر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم
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الصحة: القيادة السياسية حريصة على توطين صناعة اللقاحات في مصر

 







وزارة الصحة

تصنيع اللقاحات

توطين صناعة اللقاحات

محمد عوض تاج الدين

اخبار مصر




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