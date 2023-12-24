بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم

كتب: محمد الأحمدى - تصوير حسن محمد

يستقبل الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك المهنئين ب عيد الميلاد المجيد لهذا العام، حيث يأتى على رأسهم القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والأحزاب السياسية والمرشح الرئاسى السابق فريد زهران.

ويترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العام مساء اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الموافق الأحد، وتستقبل الكنيسة صباح غدا الاثنين 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة، والذييأتى على رأس المهنئين محافظ القاهرة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان القمص جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، قال إن الأقباط الكاثوليك بدأوا صوم الميلاد المجيد من يوم 10 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل المغارة من يوم 10 ديسمبر، وتكون القداسات فيها مثل الأيام العادية، ويتم عمل التسبحة الخاصة بشهر كيهك،وهى عبارة عن مجموعة صلوات تقام على مدار اليوم، وبعد ذلك تأخذ الكنيسة تمثال المسيح الموجود بها وتضعه فى مغارة داخلها ونكمل القداس ليلة عشية عيدالميلاد المجيد.

وأوضح أن أبرز الأطعمة التى كانت ممنوعة خلال فترة الصيام هى كل الأطعمة التى تحتوى على روح، ومن أبرزها الدجاج، واللحوم، والبيض، والأجبان،الألبان، ومسموح بالطعام النباتى، والأسماك طوال الأسبوع "عدا الأربعاء والجمعة".