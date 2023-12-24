اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنا للصم بقداس العيد

الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:02 م
الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنا للصم بقداس العيد الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة
كتب: محمد الأحمدى - فاطمة محفوظ

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وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد.
 
وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس ورامز بخيت خدام الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، والتي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.
 
كانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.
 
 
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ترجمة لغة الاشارة

 

 
 






الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد

الكريسماس




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