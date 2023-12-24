بذور الكتان البروتين النباتى الطبيعى.. 7 فوائد تجعلها إضافة مثالية لطعامك

كتبت مروة محمود الياس

بذور الكتان أحد أهم أنواع البذور المهمة التي شاع استخدامها مؤخرًا، كونها تحتوي على الاستروجين النباتي الطبيعى، وغنية بكم هائل من المغذيات خاصة البروتين.

وذكر تقرير نشر في موقع healthifym أن بذور الكتان تحتوي على مغذيات طبيعية فائقة الفائدة فهى تحتوي على البروتين والألياف ومضادات التأكسد بالإضافة إلى الأوميجا 3، وهو ما يجعلها تساعد على إذابة الدهون وتنظيم عمل وظائف الجسم، بشكل بسيط وطبيعى فضلاً عن أنها تعزز شباب ونضارة الجسم.

وتحتوي بذور الكتان على البوتاسيوم المغنيسيوم الكالسيوم والحديد والكثير من المعادن والفيتامينات والعناصر الأخرى، فهى مكونة من خليط رائع من القيمة الغذائية وتعزز اي نظام غذائى تدخل فيه:

تحتوي على البروتين العال الجودو النباتى الذي يعزز بناء العضلات وقوة الجسم

تحتوي على الأحماض الامينية الهامة لتعزيز قوه الجسم ونشاطه

تحتوي على الاوميجا المعززة لصحة الأعصاب وسلامة الجسم وزيادة دفاعات الجسم ضد المرض

تحتوي على الألياف الصحية القابلة للذوبان وأيضا الغير قابلة للذوبان وبالتالي تساعد على الهضم الجيد المنضبط ، وتشعر بالامتلاء لفترة طويلة

تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات الصحية، تخفض مستوى الكوليسترول ومستوى السكر وتوازنهما في الدم

تقاوم الإمساك لأنها تعزز من الهضم الجيد فتساعد على سهوله التبرز، تعزز عمل الجهاز الهضمى بشكل عام

تخفف من الإضطرابات الهضمية وتساعد مرضى القولون على مقاومة الأعراض المرضية لمشكلتهم

تناول بذور الكتان يعتبر بمثابة وجبة بينيه خفيفة بين الوجبات يساعد على الشعور بالامتلاء وبالتالي تعزز نجاح أي نظام غذائي صحي الدايت

احتوائها على كل الأحماض والفيتامينات والمعادن والبروتين يعزز من دفاع الجسم ومناعته ضد الاصابة بالعدوى تجعله أقوى وأكثر نشاطه