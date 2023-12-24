اليوم السابع
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الأحد، 24 ديسمبر 2023 03:18 م
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السجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بالتعدى على شخص واحتجازه فى سوهاج

الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:00 م
السجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بالتعدى على شخص واحتجازه فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "خ.ع"و"م.ع"زي.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بالتعدى على المجنى عليه"ا.ع"واحتجازه بدون وجه حق بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهمين باحتجازه والتعدى عليه بسكين بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 






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