السجن 5 سنوات لعامل ونجليه بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.م.ر" عامل، ونجليه "م.ا" و"ش.ا" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.م.ر" بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم ، وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 10% بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بحضور عبد الرحمن حمدى عبد العزيز وكيل نيابة دار السلام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.