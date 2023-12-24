كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس أو السعال وكذلك الأيدى الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين والأنف.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير 141 ألفا و500 جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية، بجميع فروع المصل واللقاح "فاكسيرا" على مستوى الجمهورية.

وأكد "عبد الغفار" أهمية اللقاح فى خفض احتمال الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وخفض احتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الأنفلونزا، مشيرًا إلى أن لقاح الأنفلونزا الموسمية عبارة عن حقنة تعطى بإبرة فى الذراع، حيث تنشط الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، مشيراً إلى أهميتة للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وأصحاب المناعة الضعيفة مثل المصابون بأمراض مزمنة، كالربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكرى ومن سبقت إصابتهم بسكتة دماغية والأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.

في السياق ذاته، أشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أنه تم توفير 42 ألف و676 جرعة من لقاح المكورات الرئوية، حيث إن فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة فترة ملائمة لنشاط عدد كبير من الفيروسات والبكتيريا التى تسبب الكثير من الأمراض المتعلقة بالأمراض التنفسية أخطرها الالتهاب الرئوى، موضحاً أن اللقاح يستهدف الأطفال خاصة دون سن 5 سنوات، ويعتبر تطعيم المكورات الرئوية من أهم التطعيمات الإضافية لحماية الأطفال من الالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي وكبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة في مقدمتهم مرضى القلب والصدر والسكري أو أمراض الكبد والمدخنين والأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية.