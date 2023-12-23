"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة خلال أسبوع بتداولات 5.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 5.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.9%، وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.9%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.7%، وفي المركز الخامس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاء في المركز السادس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%، وشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 5.2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، 1.3 مليار جنيه، بنسبة 4.7%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24305.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثالث أسبوع في شهر ديسمبر- فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5389.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7764.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 29377.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 6296.91 نقطة.