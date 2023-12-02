"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ5.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.3%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.9%.

وحلت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%، وفي المركز الخامس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.2 مليار جنيه بنسبة 6%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.959 مليار جنيه بنسبة 5.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، 1.5 مليار جنيه، بنسبة 4.7%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 24735.39 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.14% ليغلق عند مستوى 5274.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 7645.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 29657.15 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.92% ليغلق عند مستوى 6449.43 نقطة.