10 شركات سمسرة تستحوذ على 71.9% من تعاملات البورصة خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 4.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.6%، وجاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.1%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.9%.

وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 1.7 مليار جنيه بنسبة 5.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، 1.4 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثاني أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.