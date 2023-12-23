ما أهمية فيتامين ب12 وأعراض نقصه في الجسم؟

كتبت فاطمة ياسر

فيتامين ب 12 له دور حاسم في تنظيم وظائف الجسم، فهو يتدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء، والصحة العصبية، وتخليق الحمض النووي، وبما أن الجسم لا يستطيع إنتاج فيتامين ب12 من تلقاء نفسه، فيجب الحصول عليه من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، حتى لا يتعرض الشخص لأي مضاعفات صحية، وذلك وفقا لموقع timesofindia.

أوضح التقرير، أن التعب والضعف المستمر يعد من العلامات المبكرة لنقص فيتامين ب12، حيث إن الفيتامين ضروري لإنتاج الطاقة في الجسم، والتعرض للتعب هو أحد الأعراض التي يمكن أن تعزى إلى عوامل مختلفة، وغالبا ما يتجاهلها الأفراد نتيجة لنمط الحياة المزدحم، أو التوتر، أو قلة النوم.

وأضاف، أن فيتامين ب 12 ضروري للحفاظ على الخلايا العصبية في الجسم، ويمكن أن يؤدي النقص إلى أعراض عصبية مثل الخدر والوخز وصعوبة المشي، وقد تتطور الأعراض العصبية تدريجيًا ويتم الخلط بينها وبين حالات أخرى، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج.

كما يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الوظيفة الإدراكية، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز وتغيرات المزاج، وقد تعزى التغيرات المعرفية إلى الشيخوخة أو الإجهاد، وقد لا يربطها الأفراد على الفور بنقص التغذية.

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك وفقدان الشهية، لافتا التقرير، إلي أنه يؤدي فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 إلى شحوب أو اصفرار الجلد.

وقدم التقرير، بعض النصائح لتعويض نقص فيتامين ب12، ومنها:



-يتضمن النظام الغذائي المتوازن مصادر فيتامين ب12، مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.

- تناول مكملات فيتامين ب12 في حالة اتباع نظام غذائي نباتي، تتوفر مكملات فيتامين ب12 بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأقراص الفموية والأقراص تحت اللسان والحقن.