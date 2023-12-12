دراسة تكشف التشابه بين نقص فيتامين B12 ومرض التصلب المتعدد

كتبت أمل علام

لعقود من الزمن، لاحظ العلماء تشابهًا مثيرًا للاهتمام بين نقص فيتامين ب12 - وهو عنصر غذائي أساسي يدعم النمو الصحي وعمل الجسم، بالجهاز العصبي المركزى (CNS) والتصلب المتعدد (MS)، وهو مرض مزمن يهاجم فيه الجهاز المناعي للجسم الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن يؤدي إلى التنكس العصبي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

ينتج عن نقص فيتامين ب12 (المعروف أيضًا باسم الكوبالامين) ومرض التصلب العصبي المتعدد أعراض عصبية مماثلة، بما في ذلك الخدر أو الوخز في اليدين والقدمين، فقدان البصر، وصعوبة المشي أو التحدث بشكل طبيعي، والخلل الإدراكي، مثل مشاكل الذاكرة.

في دراسة جديدة، تم نشرها عبر الإنترنت في 7 ديسمبر 2023 في Cell Reports ، يصف الباحثون رابطًا جزيئيًا جديدًا بين نقص فيتامين B12 ومرض التصلب العصبي المتعدد الذي يحدث في الخلايا النجمية، وهى خلايا دبقية غير عصبية مهمة في الدماغ.

النتائج التي توصل إليها مؤلف الدراسة الكبير جيرولد تشون، أستاذ ونائب رئيس أول لاكتشاف أدوية علم الأعصاب، وياسويوكي كيهارا، أستاذ مشارك في الأبحاث، و الذين اقترحوا طرقًا جديدة لتحسين علاج مرض التصلب العصبي المتعدد من خلال مكملات الجهاز العصبي المركزى من فيتامين B12 .

وأضاف تشون، إن الارتباط الجزيئي المشترك لفيتامين ب12 في الدماغ هو البروتين الحامل، المعروف باسم transcobalamin 2 أو TCN2 ، ومع إعطاء عقار مرض التصلب العصبي المتعدد المعتمد من هيئة الأغذية والأدوية الامريكية" FDA " fingolimod وهو "دواء معدل للمناعة" بجانب تناول فيتامين B12 ، فانه يعمل على تقليل الالتهاب العصبي وربما التنكس العصبي، كما يمكن أن يؤدي فيتامين B12 الى تعزيز علاجات مرض التصلب العصبي المتعدد الحالية والمستقبلية."

في ورقتهم البحثية، ركز فريق سانفورد، مع متعاونين من جامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة جونتندو في اليابان، وجامعة طوكيو للصيدلة وعلوم الحياة، وجامعة ولاية نيويورك، على الأداء الجزيئي لعقار فينجوليمود، و الذي يمنع توزيع الخلايا المناعية T وB التي تهاجم أدمغة مرضى التصلب المتعدد بشكل خاطئ.

من خلال العمل مع نموذج حيواني لمرض التصلب العصبي المتعدد وكذلك أدمغة بشرية بعد الوفاة، وجد الباحثون أن فينجوليمود وهو" الاسم العلمى للعقار " يثبط الالتهاب العصبي مع إعطاء فيتامين B12 .

جدير بالذكر، أن الباحثين أفادوا بأن المستويات المنخفضة من فيتامين لـ B12 أدى إلى تفاقم مسار المرض في نموذج حيواني لمرض التصلب العصبي المتعدد، وقلل من الفعالية العلاجية لعقار فينجوليمود.

تدعم هذه النتائج الجديدة استخدام مكملات B12 خاصة فيما يتعلق بتوصيل الفيتامين إلى الخلايا النجمية داخل الدماغ ويحسن من مرضى التصلب المتعدد.

وقال العلماء، تدعم الدراسة مكملات B12 لتحسين فعالية الدواء لهذه الفئة من الأدوية، كما يدعم إنشاء تركيبات B12 التي تستهدف الدماغ، وفي المستقبل، قد تمتد هذه الآلية أيضًا إلى علاجات جديدة لحالات الالتهاب العصبي والتنكس العصبي الأخرى.